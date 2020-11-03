بفيروس كورونا.. وفاة عضو في مفوضية الإنتخابات

2020/11/03 | 11:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء عن وفاة سياح كورجي احد اعضائها إثر إصابته بمضاعفات فيروس كورونا المستجد.وقالت المفوضية في بيان وصل “النور نيوز” ان كورجي وهو من حصة المكون التركماني ضمن اعضاء المفوضية توفي اليوم متأثرا بالاصابة بالوباء.من جهته قال مصدر طبي ان كورجي توفي في احدى …

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