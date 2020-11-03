خلال اليومين المقبلين..طقس متباين وامطار متفرقة بدرجات حرارة دون 35 مئوية

2020/11/03 | 11:57 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا متباينا مابين الممطر والصحو ..ودرجات الحرارة على العموم دون 35 مئوية بعدة درجات.وذكر بيان للهيئة اليوم :" ان طقس المنطقة الوسطى سيكون يوم غد الاربعاء غائم جزئيا واحيانا غائم ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س، بمدى رؤية (8-10 )كم .



وفي المنطقة الشمالية الطقس غائم جزئي الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية احياناً ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س، بمدى رؤية (8-10 )كم .



وفي المنطقة الجنوبية الطقس صحو مع بعض الغيوم والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س، بمدى رؤية (8-10 )كم .وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 24 مئوية والعظمى 31 مئوية.وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في الموصل وكركوك وميسان 11 مئوية واعلاها في بغداد 24 مئوية ، وادنى درجة حرارة عظمى في دهوك 24 مئوية واعلاها في الناصرية 35 مئوية.واشار الى ان طقس يوم الخميس .



فسيكون في المنطقة الوسطى غائم جزئيا واحيانا غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة في اقسامها الغربية ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س، بمدى رؤية (8-10 )كم .وفي المنطقة الشمالية الطقس غائم جزئيا الى غائم مع تساقط امطار تكون رعدية احياناً ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (6-8 )كم .وفي المنطقة الجنوبية الطقس صحو مع بعض الغيوم ،والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (05-10 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم .وتسجل درجات الحرارة انخفاضا قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية وتبقى على معدلاتها العامة في المنطقة الجنوبية ./انتهى3

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