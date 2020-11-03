المالية النيابية تعلق بخصوص صرف رواتب الموظفين في العراق

2020/11/03 | 11:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدت اللجنة المالية النيابية العراقية، اليوم الثلاثاء، استغرابها من عدم لجوء وزارة المالية الى الاقتراض المؤقت لتسديد رواتب الموظفين، مؤكدة ان لدى ال...

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