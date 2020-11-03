شاهد: حريق هائل بمبنى الضرائب العراقية وإنقاذ مبالغ طائلة

2020/11/03 | 11:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، عن إخماد حريق اندلع فجر اليوم الثلاثاء، داخل مبنى الهيئة العامة للضرائب وسط بغداد، فيما أشارت إلى إنقاذ سبعة ملي...

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