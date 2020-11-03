تحليل: المستثمرون يستعدون لركوب جامح آخر في ليلة الانتخابات الأمريكية

2020/11/03 | 12:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]يعتزم جيمس ماكدونالد ليل الثلاثاء الجلوس بين 19 شاشة كمبيوتر في مكتبه في لوس أنجلوس ، في انتظار اللحظة المناسبة للانقضاض على ما يأمل أن يكون أحد أكثر صفقاته ربحية هذا العام.

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