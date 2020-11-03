القضاء يصدر مذكرة قبض بحق رعد الحارس مستشار رئيس الوزراء الحالي

2020/11/03 | 12:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر القضاء العراقي مذكرة قبض بحق رعد الحارس مستشار رئيس الوزراء الحالي.

وكشفت مذكرة قبض صادرة من رئاسة محكمة استئناف بغداد بحق رعد الحارس مستشار رئيس الوزراء الحالي، بحسب المادة القانونية للقرار رقم مئة وستين لسنة ألف وتسع مئة وثلاث وثمانين.

وتشير المذكرة الى اتهام الحارس في شكوى مقدمة ضده في اللجنة التحقيقية الدائمية والمشكلة بالأمر الديواني رقم تسعة وعشرين.

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