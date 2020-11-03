انقاذ مبلغ 7 مليارات و900 مليون دينار من حريق مديرية الدفاع المدني

2020/11/03 | 12:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الدفاع المدني، إخماد حريق نشب داخل مبنى الهيئة العامة للضرائب في منطقة ساحة الخلاني وسط بغداد دون تسجيل اصابات بشرية.

واكدت المديرية في بيان أنه تم انقاذ مبلغ سبعة مليارات وتسع مئة مليون دينار عراقي من ذلك الطابق المحترق وتم تسليمها وفق الإجراءات القانونية المتبعة، لافتة إلى أنه على اثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق لمعرفة اسباب نشوب الحريق.

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