لجنة الصحة البرلمانية تناقش الموقف الوبائي لفايروس كورونا

2020/11/03 | 12:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت لجنة شؤون الصحة والبيئة وحماية المستهلك في برلمان كوردستان اجتماعاً، لمناقشة الاوضاع الصحية في اقليم كوردستان.

وناقش الاجتماع الموقف الوبائي لفايروس كورونا وازدياد عدد الاصابات والوفيات في اقليم كوردستان.

وقررت لجنة الصحة خلال الاجتماع، استضافة وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان للاطلاع عن كثب حول الأوضاع الصحية وخطة حكومة إقليم كوردستان لخفض معدل الإصابات اليومية بفايروس كورونا.

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