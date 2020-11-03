تقرير: الأميركيون يدلون بأصواتهم لاختيار رئيس جديد وسط أجواء من التوتر والانقسام

2020/11/03 | 12:05 - المصدر: NRT عربية

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أميركيون يدلون بأصواتهم

فوتو: أرشيف

منذ 16 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

يدلي ملايين الأميركيين بأصواتهم، الثلاثاء، لاختيار رئيس جديد للولايات المتحدة من بين مرشحين جمهوري وديمقراطي يعتمدان مقاربتين مختلفتين بالكامل، فيما تسيطر أجواء من التوتر والانقسام على الناخبين.

ووفقا لتقرير "فرانس برس" الذي نشر اليوم، 3 تشرين الثاني 2020، فان الرئيس الحالي والملياردير الأميركي السابق، قطب العقارات الذي انتقل من تقديم برنامج لتلفزيون الواقع الى اقتحام المعترك السياسي برسالة شعبوية تقوم على أساس "أمريكا أولا"، لا يزال يصر على أنه "دخيل" على السياسة رغم أنه امضى اربع سنوات في البيت الابيض.

ومن جهة أخرى هناك جو بايدن، المخضرم في السياسة المتحدر من الطبقة المتوسطة والذي امضى 36 عاما كسناتور ثم ثماني سنوات في منصب نائب الرئيس السابق باراك اوباما، ويعد ببلسمة جراح اميركا اذا فاز في "المعركة من أجل روح أميركا".

وبعد فشلين في عامي 1988 و 2008، فرض جو بايدن، الذي ينتمي الى التيار المعتدل في الحزب الديمقراطي، نفسه في الانتخابات التمهيدية لمعسكره عبر رسالة بسيطة هي هزم دونالد ترمب، واصفا اياه بانه "أسوأ رئيس" في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.

ويبدو أن نسبة المشاركة ستكون تاريخية، مع إدلاء أكثر من مئة مليون ناخب بأصواتهم حتى الآن، حيث دعا الديمقراطيون الى التصويت بكثافة بهذا الشكل بسبب الفيروس، ويترقب الجميع لمعرفة ما اذا كان الجمهوريون الذي يميلون الى التصويت في نفس يوم الانتخابات، سيكونون على الموعد في مكاتب الاقتراع.

وهذا التراكم القياسي للاصوات عبر البريد، والتي قد يستمر تواردها في بعض الولايات لعدة ايام بعد الثلاثاء، قد يعقد عمليات فرز الاصوات او حتى يؤخر اعلان الفائز في حال كانت النتائج متقاربة جدا.

ونقل التقرير عن إحدى مناصرات جو بايدن، قائلة "لن أتحمل أربع سنوات إضافية من عهد ترمب"، وفي المقابل أعربت مؤيدة لترمب عن أملها في ان يحقق الرئيس "فوزا كاسحا"، وقالت مبدية قلقها بعدما استمعت اليه في سكرانتون "لكن إذا ما تم الادلاء بالاصوات عبر البريد بشكل غير شرعي، فسوف أصلي".

كما تستعد بعض المدن لاحتمال حصول أعمال عنف، تعطي أميركا صورة للعالم بانها بلد مقسم الى كتلتين لم تعودا تتواصلان.

وحذر ترمب قائلا "فور انتهاء الانتخابات، سيكون محامونا جاهزين"، وكان ترمب قد رفض التعهد بقبول نتيجة الانتخابات، في سلوك غير مسبوق لرئيس منتهية ولايته.

ومن أجل الفوز يجب ان يحصل المرشح على غالبية أصوات كبار الناخبين والبالغة 270 من اصل 538 والتي تمنح بشكل نسبي على مستوى الولايات.

وستتجه كل الأنظار مساء اليوم الثلاثاء الى ولاية فلوريدا، احدى الولايات الحاسمة في الانتخابات، وبدون الفوز بهذه الولاية التي سبق ان كسبها عام 2016، ستكون المهمة شبه مستحيلة لدونالد ترمب للبقاء في البيت الابيض.

من جهته يعد الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته (74 عاما) الذي خاض حملة غير مسبوقة من حيث حدتها متسلحا بطاقته القوية في التوجه الى الناخبين في الشارع، بتحقيق مفاجأة جديدة كما حصل في العام 2016.

وقال مخاطبا حشدا غفيرا من الأنصار ليل الاثنين الثلاثاء، خلال تجمع في غراند رابيدز بولاية ميشيغان "غدا سنصنع التاريخ مرة جديدة" متوقعا "فوزا رائعا جديدا".

أما بايدن، فقد قال قبل ساعات من ذلك في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، حيث اطلق حملته الانتخابية قبل 18 شهرا، "لدي شعور بأننا سنحقق سويا فوزا ضخما غدا"، مشددا على أنه إذا ما انتخب رئيسا للولايات المتحدة فسيسعى "للسيطرة على كوفيد من اليوم الأول" لتوليه مفاتيح البيت الأبيض.

ر.إ

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