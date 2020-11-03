العراق يخطط لإطلاق نوع جديد من النفط ويخطر زبائنه بذلك

2020/11/03 | 12:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخطرت شركة تسويق النفط العراقية

(سومو)، زبائنها، بأنها تخطط لإطلاق

درجة ثالثة لتصدير النفط الخام تسمى

"البصرة المتوسط" في كانون الثاني

المقبل.

ووفقاً لوكالة "رويترز"، فإن "إنشاء

الخام الجديد، متوسط ا

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