2020/11/03 | 12:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرشيد، الثلاثاء، عن الغاء

شرط الكفيل في منح قروض الترميم

للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان

تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه ان

"التعليمات تضمنت شمول

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرشيد يلغي شرط الكفيل في منح قروض الترميم للموظفين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرشيد يلغي شرط الكفيل في منح قروض الترميم للموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).