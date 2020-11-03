الصحة النيابية تدعو المالية إلى توفير التخصيصات اللازمة لمباشرة خريجي المجموعة الطبية

2020/11/03 | 12:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت لجنة الصحة النيابية، الثلاثاء،

وزارة المالية إلى توفير التخصيصات

اللازمة لمباشرة خريجي المجموعة الطبية

والصحية والتمريضية والتقنية وخريجي

كليات العلوم.

وقال رئيس اللجنة النائب قتيبة الجبوري

في بي

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