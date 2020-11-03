سرق 65 مليون دينار.. وألقي القبض عليه في بغداد

2020/11/03 | 12:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت مكافحة اجرام بغداد، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على متهم بسرقة مبلغ 65 مليون دينار في منطقة الدورة جنوبي بغداد.وقالت المكافحة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، إن “مفارز مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة ألقت القبض على متهم قام بسرقة دار في منطقة الدورة، إذ تمت سرقة مبلغ …

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