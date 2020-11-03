بسبب كورونا.. أرباح أرامكو السعودية تنخفض 44.6 في المئة

2020/11/03 | 12:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة أرامكو النفطية السعودية، الثلاثاء، عن تراجع أرباحها بنسبة 44,6 بالمئة في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، في وقت تواجه المملكة تبعات فيروس كورونا المستجد وانخفاض الطلب على الخام.

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