توضيح للضرائب عن حريق مبناها

2020/11/03 | 12:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدرت الهياة العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية، بياناً عن الحريق الذي أندلع فجر اليوم الثلاثاء في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد.

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