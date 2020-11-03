2020/11/03 | 12:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : دولية} رغم هدوء أجواء الصدام مع إدارة برشلونة السابقة بشأن بقائه مع الفريق يبقى مستقبل ليونيل ميسي غير محسوم في قلعة كامب نو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عرض جاد يغري ميسي لتنفيذ خطة الرحيل) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عرض جاد يغري ميسي لتنفيذ خطة الرحيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).