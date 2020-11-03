انتحار امرأة بإطلاق النار على نفسها جنوب شرق بغداد

2020/11/03 | 12:12 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الثلاثاء، بان امرأة اقدمت على الانتحار جنوب شرق بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "امرأة من مواليد ١٩٨٩ انتحرت بإطلاق النار على نفسها داخل دارها ضمن منطقة النعيرية جنوب شرق بغداد".واضاف المصدر الذي فضل عدم كشف اسمه، ان "الشرطة فتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادثة".

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