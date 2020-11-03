القبض على متهم بسرقة 65 مليون دينار غربي بغداد

2020/11/03 | 12:12 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مكافحة اجرام بغداد، الثلاثاء، إلقاء القبض على متهم بسرقة مبلغ 65 مليون دينار في منطقة الدورة جنوبي بغداد.وقالت المكافحة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مفارز مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة ألقت القبض على متهم قام بسرقة دار في منطقة الدورة، إذ تمت سرقة مبلغ 65 مليون دينار".

وتابعت ان "هذه العملية جاءت بعد توافر معلومات، وتم استحصال الموافقات الاصولية والتحري وجمع المعلومات التي ادت للتوصل الى احد المشتبه بهم ومتابعته حتى القاء القبض عليه بكمين محكم".ولفتت الى انه "ولدى التحقيق مع المتهم ومواجهته بالادلة اعترف بقيامه بالجريمة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وفق المادة 446 من قانون العقوبات".





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