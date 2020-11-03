ارتفاع صادرات النفط إلى الأردن بنسبة 3٪

2020/11/03 | 12:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد: ارتفعت الصادرات العراقية إلى الأردن، اكثر من 3٪ خلال شهر تشرين الأول مقارنة بشهر أيلول.

وصدر العراق إلى الأردن خلال الشهر الماضي اكثر من 263 الف برميل بمعدل 8 الاف برميل يوميا، بسعر 24.1 دولارا بينما صدر في شهر أيلول الماضي 254.7 الاف برميل بسعر 24.8 دولارا للبرميل.





وتشكل صادرات العراق النفطية إلى الأردن 2.7٪ من اجمالي الصادرات النفطية إلى دول العالم.





ويبيع العراق النفط إلى الأردن بسعر مدعوم، يبلغ 16 دولارا اقل من خام برنت نتيجة الاتفاقية التي وقعها العراق خلال الولاية الثانية لرئيس الحكومة السابق نوري المالكي والتي تجدد سنويا.





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