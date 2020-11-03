2020/11/03 | 12:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت لجنة الصحة النيابية وزارة المالية بتوفير التخصيصات اللازمة لمباشرة خريجي المجموعة الطبية والصحية والتمريضية والتقنية وكليات العلوم.

أكدت اللجنة في بيان مخاطبتها لوزارة الصحة في وقت سابق للنظر بمظلوميتهم وتم اصدار عدة بيانات من قبل اللجنة للضغط على الجهات المعنية للنظر في قضيتهم، مبينة أن وزارة الصحة ردت على هذه المخاطبات بأن هذا الملف ليس من صلاحياتها كونها استكملت جميع الإجراءات المتعلقة بها، وبالتالي فأن حسم هذا الملف يتطلب تظافر جميع الجهود الحكومية لإنصاف الخريجين بشتى الوسائل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة النيابية تطالب المالية بإطلاق تخصيصات مباشرة خريجي المجموعة الطبية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة النيابية تطالب المالية بإطلاق تخصيصات مباشرة خريجي المجموعة الطبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).