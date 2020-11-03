العراق يزحف إلى الأعلى في القائمة الدولية لعدد وفيات كورونا

2020/11/03 | 12:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

بلغ عدد الوفيات بوباء كورونا في العراق حتى صباح اليوم الثلاثاء 11 ألفاً و17 حالة، ليصبح العراق بذلك الدولة الثامنة عشرة في العالم بعدد الوفيات.

وقالت جامعة جونز هوبكنز الامريكية، إن “العراق ما زال يحتل المركز السابع عشر في الجدول العالمي بعدد الاصابات بالوباء، حيث وصل عدد المصابين الى 478.701 إصابة مؤكدة”.

واضافت الجامعة أن “عدد المتعافين في العراق قد بلغ 405.777 متعافٍ، اما عدد الحالات النشطة فكانت 61.907 وفقا لإحصاءات الجامعة اليومية”.

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أعلنت‏ أمس الاثنين، تسجيل 51 حالة وفاة و3413 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وحلت العاصمة بغداد في المرتبة الأولى بعدد الإصابات المسجلة اليوم، تلتها محافظة أربيل ثم دهوك في إقليم كردستان

وسجلت وزارة الصحة، بحسب الموقف الوبائي اليومي، 3413 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الاجمالي الى 478701.

ومع تسجيل 51 حالة وفاة، بلغ مجموع الوفيات 11017 حالة، مقابل تسجيل 2995 حالة شفاء ليصل مجموع الحالات الى 405777 حالة.

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