مصرف الرشيد يلغي شرط الكفيل في قروض الموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف

2020/11/03 | 12:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرشيد، الثلاثاء، عن الغاء شرط الكفيل في منح قروض الترميم للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف.وقال المكتب الاعلامي للمصرف: ان “التعليمات تضمنت شمول الموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف بقرض الترميم البالغ 40 مليون دينار بدون كفيل مع ابقاء … Readmore

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