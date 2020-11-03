مجلس النواب يوضح بشأن

2020/11/03 | 12:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب،

ما تم تداوله بشأن تسلم أعضاء البرلمان

وعناصر الحماية لرواتب شهر تشرين الاول

الماضي.

وأوضحت الدائرة في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه، أن "جميع النواب

وموظ

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