2020/11/03 | 12:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/- أكد وزير التخطيط العراقى خالد بتال، أن تعاون بلاده مع مصر سيشهد تطورًا واضحًا خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا بعد الزيارة المهمة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي والوفد الحكومي المرافق له، إلى العراق الأسبوع الماضي.



ويتوجه وزير التخطيط خالد بتال ضمن أعمال اللجنة «العراقية – المصرية، إلى القاهرة لتوقيع ثلاث اتفاقيات.



وصادقت هيئة الرأي في الوزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد زيارة مدبولى ..



تعاون غير مسبوق بين بغداد والقاهرة فى مجالات عديدة وكالة الصحافة المستقلة.

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