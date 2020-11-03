خامنئي: سياسة طهران تجاه واشنطن لن تتغير بتغير الرؤساء الأميركيين

2020/11/03 | 12:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن سياسة بلاده لن تتغير بتغير الرؤساء في الولايات المتحدة الأميركية.

وكتب خامنئي على حسابه بتويتر أن إيران غير معنية بمن سيتم انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، وأن سياسة طهران واضحة ولن تتغير تجاه واشنطن بتغير الافراد، مضيفا أن الإدارة الأميركية تعاني من تدني سياسي في تعاملها مع بقية دول العالم.

وأكد خامنئي حاجة بلاده لتطوير قدراتها في مجال الصواريخ الباليستية للدفاع عن نفسها في مواجهة الأعداء.

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