الكشف عن السبب الذي يقف وراء حريق هيئة الضرائب

2020/11/03 | 12:39 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت مديرية الدفاع المدني، اسباب اندلاع الحريق في هيئة الضرائب.

وقال مدير مديرية الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان، في تصريح للوكالة الرسمية إن الحادث وقع في الطابق الرابع في البناية وهي وتحتوي على الحاسبات”، مشيراً إلى أن “(السيرفرات) مؤمنة ولديهم نسخ احتياطية من الملفات”.

وأضاف بوهان أنه “وفقاً للشهود فإن الحادث وقع بعد تشغيل مولدة البناية، ما يرجح أن سبب الحريق تماس كهربائي”.

وأشار إلى أن “الأدلة الجنائية موجودة لجمع العينات لغرض الفحص”، لافتا إلى أن “هناك أموالاً نقدية كانت موجودة في المصرف الموجود داخل الهيأة، وتم انقاذها، بمجموع 7 مليارات و 900 مليون دينار”.

وتابع أن “الأموال سُلمت الى ادارة الشركة بحضور مديرهم العام والحسابات والرقابة المالية الخاصة بهم.

وأوضح أن “الحادث انتهى، لكن هناك عمليات تبريد بسيطة، ولم يتم تسجيل أي خسائر بشرية”.

من جهتها، قالت الهيئة العامه للضرائب، الثلاثاء، إن الحريق نشب في مركزها نتيجه تماس كهربائي، وأدى إلى احتراق السقوف الثانويه في مكتب المدير العام ومعاونيه وجزء بسيط في الطابق الرابع / قسم الحاسبة.

وذكرت الهيئة في بيان أنه “تم السيطرة على الحريق دون خسائر كبيرة وتم عزل كافة الاجهزة الالكترونية والحاسبات والاضابير في القسم الاداري وباشراف مباشر من قبل المدير العام والمعاونين ومدراء الاقسام “.

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