مالية كردستان تكشف حجم الخسائر جراء تفجير الأنبوب الناقل للنفط

2020/11/03 | 12:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/أربيل..كشف عضو اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان هفيدار أحمد، الثلاثاء، عن حجم الخسائر التي لحقت بالإقليم جراء تفجير خط الأنبوب الناقل للنفط إلى تركيا.وقال أحمد في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “منذ يوم يوم الجمعة بعد تفجير الخط الناقل للنفط إلى تركيا من قبل مجاميع مسلحة، فأن خسائر نفط كردستان قد توقف تصديره”.وأضاف أنه “في كل يوم توقف فيه تصدير النفط، فأن الخسائر بلغت أكثر من 10 مليون دولار، فيما تقوم شركة مختصة بإعادة تصليح الخط الذي تعرض لتخريب كبير، ويحتاج لفترة أسبوع أو أكثر لإعادة تصليحه وتصدير النفط مجددا”.



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