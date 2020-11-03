الزراعة: سندعم الدخل القومي بنسبة 18%

2020/11/03 | 12:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد ..اكدت وزارة الزراعة , الثلاثاء، أن تحقيق الاكتفاء في عدد من المحاصيل الزراعية وفر 3% من الدخل القومي, مبينة ان الخطة الزراعية الحالية تهدف الى زيادة الدخل الى 18 % خلال العام المقبل.وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” وزارة الزراعة تخطت مراحل جيدة في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني حيث تم الاكتفاء ذاتيا وزيادة في الإنتاج ومن ثم تصديره الى مختلف دول العام وقد دعمت الوزارة الدخل القومي لهذا العام ما نسبته 3%”.وأضاف النايف، ان “الخطة الزراعية للعام المقبل تهدف الى دعم الدخل القومي ما نسبته 18 %”.وأوضح، أن “الخطة قد وفرت الاف فرص العمل في المجال الزراعي إضافة الى اننا سوف نزيد عدد المحاصيل الزراعية من الخضروات والفواكه لغرض الاكتفاء الذاتي إضافة الى تصدير الفائض الى الخارج”.



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