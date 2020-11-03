نائبة تهنئ العراقيين بسقوط

2020/11/03 | 12:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أشادت النائبة عالية نصيف بالقرار الصادر من اللجنة الدائمة للتحقيق في قضايا الفساد باعتقال وكيل وزارة الكهرباء السابق الذي دمر قطاع الكهرباء في العراق طيلة السنوات الماضية.

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