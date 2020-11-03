إنتحار امرأة داخل منزلها شرقي بغداد

2020/11/03 | 12:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أنتحرت امرأة بإطلاق النار على نفسها داخل منزلها في منطقة النعيرية شرقي العاصمة بغداد.

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