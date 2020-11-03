أهالي منطقة ’الجيزاني’ يحبسون أنفاسهم.. طفل يصيب رأس أخيه بمسدس والده بالخطأ

2020/11/03 | 12:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أطلق طفل يبلغ من العمر 11 عاماً، الثلاثاء، النار من مسدس والده على أخيه الصغير في محافظة ديالى.



وأفاد مصدر في الشرطة لـ"ناس"، (3 تشرين الثاني 2020)، إن "طفلا بعمر 11 عاماً، أطلق النار على أخيه الصغير ذو 7 سنوات في منطقة الرأس بالخطأ في منطقة الجيزاني في قضاء الخالص التابع لمحافظة ديالى".

وأضاف، أن "الطفل كان يعبث بمسدس والده دون علم أهله، لكنه ضغطه على الزناد وأصاب أخاه الصغير بمنطقة الرأس، ليُنقل إثر ذلك إلى المستشفى والرقود في العناية المركزة، نظراً لإصابته البليغة، حيث دخلت الرصاصة في رأسه ونفذت".

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