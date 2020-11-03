مهرجانُ الجونة … رسالةُ مصرَ للعالم - فاطمة ناعوت

2020/11/03 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت مهرجان الجونة السينمائي 2020، لم يكن، هذا العام تحديدًا، مهرجانًا سينمائيًا مهمًّا ينتظر العالمُ وحسب، بل كان "احتفالًا بالإنسان" حين يكون قويًّا قادرًا على هزيمة المِحَن وصناعة الجمال والفرح في أحلك اللحظات الكونية.



كان المهرجانُ، الذي اختتم فعالياته قبل يومين في مدينة الجونة الساحرة، رسالةَ احتفال بالحياة، وإصرارًا جادًّا لانتزاع إشراقةَ نور من ظلال جائحة عالمية أظلمتْ معظمَ مهرجانات العالم ومؤ ......





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