ألبير كامو وأسطورة العبث - سعود سالم

2020/11/03 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم عن العبث والحرية٠-;-٢-;- - ألبير كاموعلى طوال التاريخ وجد نوع من البشر ذوي وعي وحساسية مرهفة تجاه العالم والأشياء وتجاه العلاقات البشرية المعقدة.



ومنهم من يجتاز هذه الحياة كالنيازك، تحترق في خلال لحظات بفعل السرعة والإحتكاك بالمحيط الذي تجتازه.



وفي أغلب الأحيان ينتمي هذا النوع من الرجال والنساء لعالم الفن، حيث يذوبون وينصهرون كالشمعة التي تحترق من الجانبين.



ومن هؤلاء سانت إكزوبير ......





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