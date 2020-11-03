سفاهة تقف خلفها مكائد سياسية - سعيد مضيه

2020/11/03 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه سفاهة تقف خلفها مكائد سياسية يتوجب القول ان سفاهات السخرية من الرموز الدينية الإسلامية تندرج ضمن ما بات يدعى الإسلاموفوبيا او رهاب الإسلام عبر القارات، وما يصدر عن الرئيس الأميركي ترمب من تعبير الفاشية الإسلامية ( رمتني بدائها وانسلت)، وهي ليست سوى تجليات نظرة امبريالية تعبر عن مواقف ونزعات فاشية، استعلائية تصم شعوبنا بالعجز المطلق وتصر ،من ثم، على تخليد تبعية المجتمعات العربية والإسلامية ......





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