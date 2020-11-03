أسعار النفط تواصل ارتفاعها قبيل الانتخابات الأمريكية

2020/11/03 | 12:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادواصلت أسعار النفط صعودها يوم الانتخابات الأمريكية وسط تعافي الأسواق المالية يوم الثلاثاء ، لكن المخاوف من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم حدت من المزيد من المكاسب.

وتشهد دول اوربا انتشار لفيروس كورونا مع دخول موسم الشتاء اليها مما الى قيام معظم الدول الى اجراء حظر لبعض القطاعات وخاصة المطاعم والملاهي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 70سنتًا أو 1.8٪ إلى 39.67 دولارًا للبرميل الساعة 09:15 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) بمقدار 78 سنتًا أو 2.1٪ إلى 37.59 دولارًا للبرميل.



حقق كلا المعيارين القياسيين ما يقرب من 3٪ يوم الاثنين.

وشهدت الأسعار المعيارية ، التي تراجعت بشدة خلال الأسبوع الماضي ، مهلة قصيرة يوم الاثنين بعد أن أجرى وزير النفط الروسي محادثات مع شركات النفط المحلية بشأن احتمال تمديد قيود إنتاج النفط إلى الربع الأول من عام 2021.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا ، تسمى أوبك + ، إنتاج النفط من مايو لدعم الأسعار وخفضت الخفض إلى 7.7 مليون برميل يوميا في أغسطس آب.



ومن المقرر أن يخففوا التخفيضات بمقدار مليوني برميل يوميا في يناير كانون الثاني.

ومن دواعي قلق أوبك + ارتفاع الإنتاج من ليبيا ، الذي يسير في طريقه إلى بلوغ مليون برميل يوميا في الأسابيع المقبلة ، من 100 ألف برميل يوميا فقط في أوائل سبتمبر أيلول.

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