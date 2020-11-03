كتلة التغيير تحذر من استنساخ تجربة كردستان بتأخير الرواتب ونقلها لموظفي الحكومة الاتحادية

2020/11/03 | 12:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت كتلة التغيير بمجلس النواب، من تكرار ما وصفته بالتجربة المريرة، والمتمثلة بتأخير وقطع رواتب موظفي اقليم كردستان ونقل ذلك الى رواتب موظفي الحكومة الإتحادية.

رئيس الكتلة يوسف محمد قال في تصريح ان تجربة تأخير رواتب الموظفين في المؤسسات التابعة للحكومة الاتحادية، تشبه الى حد كبير التجربة الفاشلة على حد تعبيره والتي بدأت قبل ست سنوات في إقليم كردستان، مشددا على ضرورة ان تقوم وزارة المالية واللجنة المالية في مجلس النواب، بالتنسيق حول مشروع قانون الاقتراض، لسد العجز المالي والتوصل الى حلول ناجعة لمشكلة نقص الموارد بالحكومة الاتحادية، واللجوء الى الحزم في محاربة الفساد وارجاع الاموال المهربة والمنهوبة من قبل الفاسدين لمعالجة الازمة الراهنة.

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