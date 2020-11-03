لجنة عمداء كليات الإعلام: قانون معادلة الشهادات سيء الصيت

2020/11/03 | 12:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصفت لجنة عمداء كليات الإعلام قانون معادلة الشهادات بسيء الصيت داعية وسائل الإعلام لاتخاذ موقف وطني.

وأعربت لجنة عمداء كليات الإعلام عن أسفها للتدخلات السياسية في شؤون التعليم العالي المتمثلة بتمرير قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية، الذي ينسف القوانين النافذة ويحطم منظومة علمية قائمة على تراكم الخبرات والسياقات الرصينة التي كانت ولا تزال السد المنيع بوجه الشهادات غير الرصينة.

وأشارت اللجنة إلى أن القانون الجديد يسفَه الألقاب العلمية وسياقات منحها، موضحة أن صياغة القانون الجديد يكشف بوضوح عن جهل وعدم فهم لمعايير الجودة العلمية والبحث العلمي بسبب عدم مشاركة وزارة التعليم العالي وأصحاب الخبرة في هذا المجال.

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