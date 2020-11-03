2020/11/03 | 12:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- أكد عضو لجنة الإعلام والاتصالات النيابية علاء الربيعي، اليوم الثلاثاء، أن العراقيين يملكون شرائح اتصال تعادل أربع دول، كاشفا عن انفاق مبالغ مالية تصل الى 38 مليون دولار يوميا على اتصالات الهاتف النقال.



وقال الربيعي في تصريح نشرته صحيفة “الصباح” إن “الشركات الاستثمارية محتكرة للقطاع الاتصالات وبأسعار باهظة جداً وخدمتها ليست بالمستوى المطلوب، لذا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الربيعي : العراقيين يملكون شرائح اتصال تعادل 4 دول ..



تصل إلى 38 مليون خط وكالة الصحافة المستقلة.

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