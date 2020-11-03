مصرف الرافدين يعلن اطلاق السلف والقروض بعد توزيع رواتب الموظفين

2020/11/03 | 12:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد اعلن مدير عام مصرف الرافدين حسين علي ، اليوم الثلاثاء ، ان” اطلاق السلف والقروض بعد توزيع رواتب الموظفين “.

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