2020/11/03 | 12:53 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 | 12:46 مساءً | عدد القراءات : 11

تظاهرة لخريجي كليتي الهندسة والعلوم للمطالبة بتعيينهم في شركة نفط البصرة

بغداد/..تظاهر عدد من خريجي كليتي الهندسة والعلوم للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم في الشركات النفطية .

وطالب المتظاهرون الذين تجمعوا امام شركة نفط البصرة موقع (الزقورة) اليوم الثلاثاء بتوفير درجات وظيفية في الشركات النفطية " مشيرين الى انهم مستمرون بالتظاهر لحين تحقيق مطالبهم .

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