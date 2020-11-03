2020/11/03 | 12:53 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يفكر المدرب كاتانيتش بتصفيات آسيا المزدوجة (زيه زهاو/Getty)أعلن المدرب السلوفيني ستريشكو كاتانيتش المدير الفني لمنتخب العراق لكرة القدم، عن قائمة "أسود الرافدين"، لخوض وديتي الأردن وأوزبكستان في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، من أجل التحضير لتصفيات آسيا المزدوجة، التي ستعود بداية من العام المقبل.

وسيخوض منتخب "أسود الرافدين" التجمع الأول يوم الجمعة المقبل، بعد انقطاع دام لأكثر من عشرة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا، من خلال قائمة ضمت خمسة لاعبين محترفين، تواجد فيها كل من ريبين سولاقا (رادنيتشكي نيش) الصربي، وعلي عدنان (فانكوفر وايتكابس الكندي)، وهمام طارق (الإسماعيلي المصري)، ومهند علي (السيلية القطري)، وبشار رسن (برسبوليس الإيراني).

واختار كاتانيتش 24 لاعباً ضمن قائمة الفريق لتجمع العاصمة بغداد يوم الجمعة المقبل، قبل خوض المباراتين، وضمت قائمة "أسود الرافدين" كلاً من: جلال حسن، وفهد طالب، ومحمد حميد لحراسة المرمى، وعلاء مهاوي ومصطفى محمد جبر وأحمد إبراهيم وميثم جبار وسعد ناطق وعلي فائز وريبين سولاقا، وضرغام إسماعيل وعلي عدنان لخط الدفاع.

وضمت القائمة أيضاً كلا من اللاعبين أمجد عطوان وبشار رسن ومحمد رضا وحسين علي ومازن فياض ومحمد مزهر وشريف عبد الكاظم وهمام طارق وإبراهيم بايش لخط الوسط، وعلاء عبد الزهرة وأيمن حسين ومهند علي لخط الهجوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب العراق يستعين بخمسة محترفين للمواجهات الودية) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب العراق يستعين بخمسة محترفين للمواجهات الودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).