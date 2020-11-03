2020/11/03 | 12:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/- بالصور: هكذا يستعد مرقد الامام الحسين لاستقبال ذكرى ولادة النبي.





هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور: هكذا يستعد مرقد الامام الحسين لاستقبال ذكرى ولادة النبي وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور: هكذا يستعد مرقد الامام الحسين لاستقبال ذكرى ولادة النبي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور: هكذا يستعد مرقد الامام الحسين لاستقبال ذكرى ولادة النبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).