الدولار الأمريكي يتراجع عالمياً مع ترقب انتخابات الرئاسة

2020/11/03 | 12:55 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: هبط الدولار الأمريكي بوتيرة ملحوظة أمام سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع انتظار انتخابات الرئاسة.

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