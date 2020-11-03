2020/11/03 | 12:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ – أمل نبيل / ارتفعت أسعار النفط بنحو 2 في المئة خلال جلسة اليوم الثلاثاء، مع احتمالية قيام “أوبك” بتمديد اتفاقية خفض الإنتاج.



وبحلول الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت جرينتش ، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 1.8 بالمائة إلى 37.48 دولار للبرميل.



كما زاد سعر العقود الآجلة لخام برنت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار النفط ترتفع 2٪ بدعم من أنباء خفض إلانتاج وكالة الصحافة المستقلة.

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