2020/11/03 | 12:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/ عبر النجم العالمى شاروخان ، عن سعادته بإحتفال برج خليفة بعيد ميلاده الـ55 ، وأضاء البرج أنواره بصورة شاروخان مرفقة بعبارة “عيد ميلاد سعيد شاروخان”.



#BurjKhalifa adds sparkle to the birthday celebration of the Baadshah of Bollywood! Happy birthday @iamsrk! #ShahRukhKhanاحتفالاتنا بعيد ميلاد نجم بوليوود وملكها، شاروخان، لا يمكن أن تمر دون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيديو..



برج خليفة يحتفل بعيد ميلاد شاروخان الـ55..



وملك بوليوود يوجه رسالة لجمهوره وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو.. برج خليفة يحتفل بعيد ميلاد شاروخان الـ55.. وملك بوليوود يوجه رسالة لجمهوره) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو.. برج خليفة يحتفل بعيد ميلاد شاروخان الـ55.. وملك بوليوود يوجه رسالة لجمهوره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).