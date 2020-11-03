2020/11/03 | 13:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إطلاق قناة القبول المباشر في الكليات للدراسة الصباحية للعام الدراسي 2021/2020.



وقال المتحدث الرسمي حيدر العبودي في بيان تلقت المستقلة نسخة منه إن : وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب وافق على اعتماد الفصل الثاني الخاص بالقبول المباشر من الدراسات الصباحية في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم العالي تعلن عن بدأ التقديم على القبول المباشر في الكليات وكالة الصحافة المستقلة.

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