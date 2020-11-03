قوة امنية تعتقل مستشار رئيس الوزراء الحالي ووكيل وزارة الكهرباء السابق رعد الحارس

2020/11/03 | 13:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت قوة أمنية الثلاثاء، مستشار رئيس الوزراء الحالي ووكيل وزارة الكهرباء السابق رعد الحارس، والصادر بحقه أمر قبض من الهيئة القضائية، وفق القرار 160 لسنة 1983.وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أصدر أمراً نهاية أغسطس الماضي، يقضي بتشكيل اللجنة، للتحقيق … Readmore

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