"ابقوا في المنازل".. النمسا تطلق عمليات بحث عن مشاركين في هجوم فيينا

2020/11/03 | 13:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت النمسا عملية مطاردة لمنفذي هجوم فيينا الذي خلف أربعة قتلى حتى الآن وزرع الرعب في العاصمة، واعتبره المستشار سيباستيان كورتز "هجوما إرهابيا".

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