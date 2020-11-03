الاقتصاد النيابية: الازمة المالية قد تكون وسيلة ضغط خارجية للتطبيع

2020/11/03 | 13:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغدادرجح عضو اللجنة الاقتصادية النيابية محمود الزجراوي، الثلاثاء، أن تكون الازمة المالية الراهنة في البلاد وسيلة ضغط خارجية للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي.وقال الزجراوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الاقتراض المتكرر من قبل حكومة الكاظمي سابقة خطيرة للغاية ستؤدي في نهاية المطاف الى استنزاف الاقتصاد الوطني وهذا امر يجب الانتباه له نظرا لتداعياته السلبية في اتجاهات مختلفة”.واضاف الزجراوي،ان “استمرار العجز المالي دون حلول امر كارثة في الاقتصاد الوطني”، مرجحا ان “يكون سبب الحقيقي للازمة هي وسيلة ضغط خارجية على العراق للتطبيع او غيره”.وأشار إلى “ضرورة ان يكون ان هناك اطار حقيقي لانقاذ الاقتصاد وايجاد حلول للازمة المالية من خلال اعتماد بدائل متوفرة ومنها الانفتاح على الاستثمار”.



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