مصرف الرافدين يعلن قرارات جديدة تخص القروض والفوائد

2020/11/03 | 13:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير عام مصرف الرافدين :

اطلاق السلف والقروض بعد توزيع رواتب الموظفين

هناك توجه لتخفيض الفوائد لجميع السلف والقروض الممنوحة للمواطنين والموظفين بعد موافقة الجهات المعنية

المصرف يقرر منح الفوائد مقدماً للودائع الثابتة المودعة من قبل المواطنين للفترات الزمنية المختلفة

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